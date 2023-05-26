Туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва в Дагестане

Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва смотровой площадки в Дагестане и получила множественные переломы. Об этом в четверг, 25 мая, рассказала глава пресс-службы ГУ МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.

В беседе с «РИА Новости» она отметила, что инцидент произошел в селе Гамсутль Гунибского района. По предварительной информации, пострадавшая 1983 года рождения получила множественные переломы, а также перелом основания черепа.

По данным Газимагомедовой, пострадавшая не приходит в сознание, пишет RT. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает «Ридус».

Уточняется, что туристка приехала на экскурсию в составе группы из 18 человек, отмечает телеканал «Звезда». На место выезжали спасатели и бригада скорой помощи.

В минздраве Дагестана сообщили, что медики и спасатели с трудом добрались до пострадавшей по горным тропинкам, пишет REGNUM. На место происшествия был вызван вертолет, так как поблизости нет нормальной автомобильной дороги.

По данным источника телеканала «360», пострадавшая оступилась и упала с 10-метрового обрыва во время общего селфи.

23 мая сообщалось, что при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой туристов из Белоруссии. В составе незарегистрированной группы было шесть человек.

Между тем 24 мая спасатели обнаружили пропавших в горах туристов на высоте 3800 м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов. 25 мая туристов успешно доставили в Ставропольский край.