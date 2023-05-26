Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС

Туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва в Дагестане

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристка из Екатеринбурга упала с обрыва смотровой площадки в Дагестане и получила множественные переломы. Об этом в четверг, 25 мая, рассказала глава пресс-службы ГУ МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.

В беседе с «РИА Новости» она отметила, что инцидент произошел в селе Гамсутль Гунибского района. По предварительной информации, пострадавшая 1983 года рождения получила множественные переломы, а также перелом основания черепа.

По данным Газимагомедовой, пострадавшая не приходит в сознание, пишет RT. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает «Ридус».

Уточняется, что туристка приехала на экскурсию в составе группы из 18 человек, отмечает телеканал «Звезда». На место выезжали спасатели и бригада скорой помощи.

В минздраве Дагестана сообщили, что медики и спасатели с трудом добрались до пострадавшей по горным тропинкам, пишет REGNUM. На место происшествия был вызван вертолет, так как поблизости нет нормальной автомобильной дороги.

По данным источника телеканала «360», пострадавшая оступилась и упала с 10-метрового обрыва во время общего селфи.

23 мая сообщалось, что при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой туристов из Белоруссии. В составе незарегистрированной группы было шесть человек.

Между тем 24 мая спасатели обнаружили пропавших в горах туристов на высоте 3800 м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов. 25 мая туристов успешно доставили в Ставропольский край.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023