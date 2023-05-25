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Немецкий активист оценил работы по восстановлению Мариуполя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мариуполь активно восстанавливается после боевых действий, в город возвращается жизнь. Об этом в четверг, 25 мая, заявил «Известиям» председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке.

«Что меня больше всего впечатлило, так это то, как люди относятся ко всему. Что люди возвращаются, и что там уже построили целый новый район за четыре месяца. СМИ писали о том, как строительство двигается благодаря городу-побратиму Санкт-Петербургу», — рассказал он.

Активист отметил, что во время посещения города ему удалось пообщаться с людьми разных профессий. Кроме того, он увидел полностью разрушенные жилые дома, однако теперь для мариупольцев строят новые ЖК, рядом с которыми высаживают цветы.

Чапке пожелал благословения и процветания России и Мариуполю.

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Ранее, 19 мая, военкор «Известий» Валентин Трушнин показал кадры восстановления Мариуполя. Возведение объектов в городе ведется в кратчайшие сроки, на объектах работают тысячи строителей.

В тот же день Марат Хуснуллин сообщил, что также на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк. О том, что завод не будет восстановлен в прежнем виде, на его месте создадут технопарк, в феврале сообщал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин 26 сентября 2022 года одобрил план развития освобожденного Мариуполя на ближайшие три года.

Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, которая вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.

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