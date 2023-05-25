Ребенок погиб при пожаре в дачном доме в Санкт-Петербурге
В Московском районе Санкт-Петербурга загорелся дачный дом, погиб ребенок, сообщает 25 мая источник «Известий».
Пожар произошел в Авиагородке возле аэропорта «Пулково» на территории СНТ.
«Погибла маленькая девочка», — отметил собеседник.
Он уточнил, что на момент возгорания в доме находились еще трое детей, их спасли. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание.
Причины пожара предстоит выяснить.
В ночь на 22 мая загорелся жилой двухэтажный дом на Пионерской, 33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены четверо погибших.
Позже, 24 мая, стало известно о задержании мужчины по подозрению в поджоге квартиры. В СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) сообщали, что мужчина совершил поджог, в результате чего погибли люди, на почве личных неприязненных отношений.