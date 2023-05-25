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Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

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В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок в Южнопортовом районе Москвы. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, проект КРТ уже утвержден. В Южнопортовом районе реорганизуют территорию площадью порядка 16 га вдоль Волгоградского проспекта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Чиновник уточнил, что на указанном участке вместо устаревших складов построят предприятия электронной и легкой промышленности, а также кафе, торговый центр, отделения банков и офисы, сообщает сайт aif.ru. Всего по итогам реорганизации там появятся свыше 6,5 тыс. рабочих мест, пишет НСН.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит примерно 36 млрд рублей, отмечает телеканал «360». Всего в Москве 30 активных проектов КРТ, их общая площадь составляет 406,4 га, уточняет «Москва 24».

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В апреле стало известно, что в Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют три участка бывшей промзоны «Огородный проезд».

Там планируется построить более 192 тыс. кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости.

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