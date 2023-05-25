США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $300 млн

Администрация США объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $300 млн. Об этом 25 мая сообщило агентство Reuters.

По словам двух источников, официально о нем объявят либо 26 мая, либо после 30 мая, когда закончатся долгие выходные, связанные с празднованием Дня поминовения.

В пакет будут включены управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также снаряды для систем противовоздушной обороны.

Всего, по данным агентства, США выделили Украине военную помощь общей стоимостью $35 млрд.

Накануне госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму около $285 млн. В ведомстве заявили, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США.

23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

До этого в рамках саммита президент США Джо Байден изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Вашингтоном, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.