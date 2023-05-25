Россиянок предупредили об опасности регулярного ношения гель-лака на ногтях

Маникюр с гель-лаком, который многие россиянки ценят за долговечность, небезопасен и может привести к экземе и дерматиту. Об этом в четверг, 25 мая, рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Врач отметила, что в составе гель-лаков есть опасные для здоровья вещества, такие как формальдегид, формальдегидные смолы и консерванты. Кроме того, в качестве компонента гель-лаков используется запрещенный во многих странах толуол, а также дибутилфталат, который способен влиять на гормональный фон. А содержащаяся в лаках камфора может вызывать головную боль и тошноту.

«При спиливании фрезой мельчайшие частички тем или иным образом попадают на кожу и в дыхательные пути. При кратковременном контакте получение проблем со здоровьем маловероятно, однако постоянное использование покрытий годами или применение фальсификата чревато аллергией и экземой», — сказала Жовтан «Газете.Ru».

Она также указала, что постоянное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, способствует химическому и термическому ожогу в лампе, а в дальнейшем может привести к онкопатологии.

Чтобы этого не произошло, врач рекомендует давать ногтям «отдых»: месяц ношения гель-лака — месяц перерыв. В это время можно наносить на ногти восстанавливающие лосьоны и масла, делать ванночки или пользоваться защитным покрытием.

В конце января врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ангелина Тону в беседе с «Известиями» указала на опасность маникюра с использованием ультрафиолетовой лампы. Как отметила специалист, это может вызывать заболевания ногтевой пластины. Более того, регулярное излучение провоцирует преждевременное старение кожи рук и пигментацию.

До этого в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии предупредили, что постоянное наращивание ногтей и использование гель-лака приводят к чрезмерной ломкости и хрупкости ногтей, а также к их неправильному росту. В худших случаях слишком частые походы в маникюрные салоны могут привести к полному онихолизису — отслоению ногтевой пластины.