В Москве ожидается сильный туман

В пятницу, 26 мая, на Москву опустится туман, а температура воздуха прогреется до +28 градусов. По информации центра погоды «Фобос», утром видимость ухудшится до нескольких сотен метров, передает телеканал «Известия». Но уже в первой половине дня туман рассеется и будет преобладать сухая и солнечная июльская погода. Ночью температура опустится до +9... +14, а днем ожидается до +23...+28 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.