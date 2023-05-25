Генштаб США предупредил о значительном вреде возможного дефолта для армии

Потенциальный дефолт в США будет иметь серьезные негативные последствия для вооруженных сил страны. Об этом 25 мая в ходе пресс-конференции заявил глава комитета национальных штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

«Не может быть никаких сомнений в том, что если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала Вооруженных сил США, не говоря уже о международных репутационных издержках», — сказал он журналистам.

Ранее в четверг сообщалось, что американский госдолг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз. Он достиг рекордной отметки в $31,42 трлн.

Также в этот день международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне «ААА» в список Rating Watch «Негативный».

До этого, 22 мая, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей отметил, что возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американских вооруженных сил. Он подчеркнул, что дефолт нанесет вред морякам, военнослужащим в целом и членам их семей.

В тот же день спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что к первому в истории США дефолту может привести бездействие американского президента Джо Байдена.

20 мая Белый дом заявил, что предложения Маккарти, которые обнародовала его команда, «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе по проблеме госдолга страны. При этом команда президента готова встретиться в любое время ради предложения, которое может быть принято на двухпартийной основе, попасть на стол президента и сократить дефицит.