Глава «Росатома» заявил о ликвидации полигона Красный Бор к 2025 году

Работы по ликвидации полигона токсичных отходов Красный Бор в Ленинградской области ведутся, их планируется завершить в 2025 году. Об этом 25 мая рассказал «Известиям» генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Первый этап работ произведен, угрозы экологической катастрофы на сегодняшний день нет. Второй связан с технологией, которую можно назвать условно мембранной технологией многократного отсева и многократного извлечения тех или иных элементов на каждой из мембран. Мы не просто теоретически доказали ее эффективность, мы построили опытный образец небольшой мощности. Он уже более полутора лет работает и свою прямую функцию выполняет непосредственно на объекте», — сказал он.

В течение 2023 года «Росатом» достроит мощности, необходимые для ликвидации оставшихся 1,7 млн т отходов. По словам Лихачева, этот объем равен сумме всех промышленных отходов, которые производят российские предприятия в течение пяти лет.

«Для того чтобы зараженная почва не приносила вреда окружающей среде, будет выстраиваться соответствующая защита глубоко в земле. Это даст нам возможность точно изолировать этот небольшой участок, физически переработать всё, что можно переработать и что хранится сейчас в жидком и пастообразном состоянии, после чего превратить этот участок земли в холм, у которого может быть какое-то промышленное применение. Он точно не будет представлять угрозы ни жизни и здоровью людей, которые там находятся, ни окружающей среде. Надеемся завершить работу в 2025 году», — заявил Лихачев.

Глава «Росатома» рассказал, что Красный Бор имеет уже долгую историю, тянущуюся с советских времен, а отходы на него свозились даже из дальневосточных регионов.

«С чем это решение было связано, сказать сложно. На сегодняшний день в борских картах-накопителях вся таблица Менделеева. Она присутствует в такой водяной взвеси и в пастообразном состоянии, она пропитала достаточно далеко грунт, и, понятное дело, говоря по-простому, снег и вода, падающие с неба, эту ситуацию только ухудшают», — отметил Лихачев.

Полигон находится в Ленинградской области в непосредственной близости от города Колпино в составе Санкт-Петербурга. Впервые в могильники Красного Бора стали свозить токсичные отходы в 1969 году с территории России и стран Балтии. Полигон исчерпал предназначенную ему площадь и представляет экологическую угрозу. Его законсервировали в 2014 году.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось, что «Росатом» планирует ликвидировать полигон Красный Бор к 2025 году. Для этого госкорпорация сотрудничает с Академией наук России и с Росприроднадзором.