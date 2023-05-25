МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина

МВД России объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, в отношении которого прежде было возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, следует из карточки в базе данных ведомства.

«Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — указано в тексте без уточнения статьи.

В настоящее время Сонин находится за пределами России. В конце марта в отношении него было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

По данным следствия, с апреля по июль 2022 года он размещал в Telegram-канале публикации с ложными сведениями о деятельности российских военнослужащих при проведении спецоперации. Эксперты заключили, что эти публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военных.

В том же месяце МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом), 1972 года рождения. Тогда также не уточнялось, по какой статье обвиняется Галлямов.