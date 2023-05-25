Реклама
Прямой эфир
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС
Мир
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Экономика
Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах
Мир
Путин указал на выстраивание отношений Москвы и Баку на принципах равноправия
Происшествия
Двое детей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Лукашенко раскрыл подробности размещения нестратегического ЯО в Белоруссии

0
Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск и Москва достигли соглашения о том, где и сколько ядерных боеприпасов будет размещено в Белоруссии. Об этом 25 мая заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько боеприпасов. Нужно было решение, его принимает президент России [Владимир Путин]», — сказал он российскому журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, Путин решение принял — «точно, как и обещал». Белорусский президент не назвал количество и места размещения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в четверг он сообщил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Места хранения боеприпасов подготовлены.

Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
И как новейшая система вооружений может защитить западные границы России

Также в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США не одно десятилетие.

Российский лидер отметил, что Вашингтон имеет в определенных странах союзников и готовит их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023