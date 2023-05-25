Лукашенко раскрыл подробности размещения нестратегического ЯО в Белоруссии

Минск и Москва достигли соглашения о том, где и сколько ядерных боеприпасов будет размещено в Белоруссии. Об этом 25 мая заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Мы договорились о размещении ядерного оружия — где, сколько боеприпасов. Нужно было решение, его принимает президент России [Владимир Путин]», — сказал он российскому журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, Путин решение принял — «точно, как и обещал». Белорусский президент не назвал количество и места размещения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в четверг он сообщил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Места хранения боеприпасов подготовлены.

Также в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США не одно десятилетие.

Российский лидер отметил, что Вашингтон имеет в определенных странах союзников и готовит их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.