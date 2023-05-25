Около 600 млн рублей направят на ремонт улицы Мира в Новосибирске

В Новосибирске объявили о поиске подрядчика, который займется ремонтом улицы Мира. Об этом сообщает издание VN.ru со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Работы запланированы на участке улицы Мира от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Протяженность отрезка составляет около 2,5 км.

В проект входит ремонт дорожного покрытия, тротуаров и рельсошпальной решетки для трамваев. Ограничивать движение транспорта или его скорость во время работ не планируется.

Определение подрядчика состоится 15 июня. Максимальная стоимость контракта с ним оценивается в 573 млн рублей.