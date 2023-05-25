Шольц пообещал усиливать санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении Запада и впредь усиливать антироссийские санкции и следить за возможным обходом ограничений. Об этом политик заявил 25 мая после переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

«Мы будем усиливать санкционное давление против России и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не нарушались», — подчеркнул глава немецкого кабмина.

По словам Шольца, Евросоюз (ЕС) будет и далее поддерживать киевский режим в разных сферах.

Ранее в четверг страны ЕС сообщили Еврокомиссии (ЕК) об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ. Днем ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

Также 24 мая в МИД РФ заявили, что Москва подготовит ответ на очередные санкции ЕС. Россия адаптировалась к нынешним условиям, включающим вводимые ограничения в отношении РФ, добавили в ведомстве.

12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.