В Новосибирске начали восстанавливать самый старый городской сквер

В Новосибирске приступили к восстановлению самого старого сквера города — Первомайского. Об этом сообщает издание VN.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В течение месяца рабочие разберут тротуары и дорожки, снимут бортовой камень, демонтируют подпорную стенку, вазоны и различные малые архитектурные формы. Также с территории временно уберут светильники, указатели, скульптуры. На месте останутся только мемориальная доска «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурная композиция «2000-летие Рождества Христова».

Демонтированные скульптуры перенесут в Парк культуры и отдыха им. Ф.Э. Дзержинского. Тем временем в Первомайском сквере установят новое ограждение.

Как уточняет издание, проект реконструкции 90-летнего сквера был опубликован еще в 2021 году. Пространство планируют восстановить в соответствии с первоначальным замыслом Владимира Тейтеля — главного архитектора Новосибирска в 1930-е годы. Парадный характер сквера с фонтаном предполагается сохранить, но сделать его более благоустроенным.