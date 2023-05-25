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В РАН назвали причины истощения запасов пресной воды в мире

Ученый РАН Данилов-Данильян: дефицит пресной воды в мире со временем будет только нарастать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дефицит пресной воды в мире со временем будет нарастать по целому ряду причин, которые уже давно известны. Поэтому ничего нового в недавнем «открытии» международной команды ученых о сокращении объема воды в озерах, нет. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем, доктор экономических наук Виктор Данилов-Данильян.

18 мая в журнале Science были опубликованы результаты исследования международной команды ученых, которые пришли к выводу, что за последние 30 лет планетарная деятельность человечества и климатические изменения привели к сокращению объема воды в половине озер мира.

«Исследование не производит впечатления серьезного. Всё упрощено, и статистические выкладки не внушают доверия. Причем ничего нового в нем нет. О мировом водном кризисе говорят уже последние 35 лет. Суть заключается в том, что сокращается объем экономически доступных водных ресурсов», — отметил Данилов-Данильян.

Одной из главных причин этого явления он назвал увеличение парникового эффекта: испарение с поверхности озер растет, из-за чего больше водяного пара оказывается в атмосфере, а на Земле воды остается меньше.

«Во-вторых, многие источники воды загрязняются до такой степени, что становится экономически невыгодно использовать эту воду. Ее очистка становится дороже, чем опреснение морской воды. В-третьих, неправильная эксплуатация месторождений подземных вод приводит к тому, что реки, для которых они служат источниками питания, иссякают. В-четвертых, колоссальное количество источников утрачено вследствие образования депрессионных воронок в ходе горных выработок. А если иссякают реки, то меньше воды становится в озерах, куда эти реки впадают. Длинный список причин можно продолжать долго», — рассказал ученый.

Также он отметил, что потребление воды в мире постоянно увеличивается. Это происходит из-за стремительного увеличения потребления в развивающихся странах, поскольку вода необходима для сельского хозяйства и различных промышленных производств.

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