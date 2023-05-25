Автомобиль врезался в ворота на Даунинг-стрит

Автомобиль в центре Лондона врезался в ворота на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на лондонскую полицию.

«Около 16:20 (18:20 мск. — Ред.) автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле», — говорится в заявлении столичной полиции.

Предварительно, арестован один человек.

Очевидцы публикуют кадры с места события. На них видно, что вдоль Уайтхолла установлены кордоны. На месте работают полицейские.

Данных о пострадавших нет.

Ранее в этот день легковой автомобиль влетел в железное ограждение на правобережье Красноярска. Водитель легковушки погиб. Его пассажирка получила травмы, медицинскую помощь ей оказали на месте.