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Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая

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Фото: Telegram/МЧС ЛНР
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В больнице скончался один из пострадавших от взрыва в барбершопе в Луганске, в результате которого также был ранен врио главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что луганские медики сделали всё возможное, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Взрыв прогремел 15 мая в 500 м от Дома правительства ЛНР в центре Луганска. По версии следствия, в помещении салона красоты, где находился Корнет, взорвалась граната. Помимо него пострадали еще семь человек. Медики оценивали состояние четырех из них как тяжелое.

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16 мая военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильное, он в искусственной коме. Позже Пасечник добавил, что Корнет прооперирован и находится в сознании.

В результате ранения у Корнета было поражено до 70% легких, он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы.

В день взрыва корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры из барбершопа в Луганске. На них видны обломки и выбитые стекла, которые разлетелись на десятки метров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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