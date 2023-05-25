Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая

В больнице скончался один из пострадавших от взрыва в барбершопе в Луганске, в результате которого также был ранен врио главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что луганские медики сделали всё возможное, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Взрыв прогремел 15 мая в 500 м от Дома правительства ЛНР в центре Луганска. По версии следствия, в помещении салона красоты, где находился Корнет, взорвалась граната. Помимо него пострадали еще семь человек. Медики оценивали состояние четырех из них как тяжелое.

16 мая военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильное, он в искусственной коме. Позже Пасечник добавил, что Корнет прооперирован и находится в сознании.

В результате ранения у Корнета было поражено до 70% легких, он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы.

В день взрыва корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал кадры из барбершопа в Луганске. На них видны обломки и выбитые стекла, которые разлетелись на десятки метров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).