Российские предприниматели рассказали о критериях успеха в бизнесе

В России 70% опрошенных предпринимателей считают важным критерием успеха заработок на любимом деле, на хобби, и только 5% респондентов заявили, что таким показателем являются яхты, бриллианты и строчки в списке Forbes, говорится в исследовании «Юkassa», с которым ознакомились «Известия» 26 мая. Эксперты провели опрос ко Дню российского предпринимательства и узнали, как, по мнению россиян, построить успешный бизнес в 2023 году.

Респонденты могли выбрать сразу несколько критериев.

12% опрошенных сказали, что успешным можно назвать того, кто постоянно растет по карьерной лестнице, а для 17% показателем является популярность в бизнес-сообществе, для 65% — финансовая независимость, для 40% — работа на себя, 38% — возможность часто путешествовать, для 58% — крепкое здоровье, семья и любовь.

Рассуждая о формуле благополучия, 39% предпринимателей заявили, что она состоит в том, чтобы хорошо делать то, что любишь, 24% отметили важность соблюдения баланса между личной жизнью и работой.

«Большинство респондентов полагают, что выход из зоны комфорта не всегда становится точкой роста для бизнеса. О том, что нужно подвергать себя стрессовым ситуациям, сказали лишь 14% опрошенных. Чтобы достичь высоких бизнес-показателей, нужно не бояться рисковать, считают 13% предпринимателей. Еще 9% опрошенных уверены, что успех приходит к тем, кто просто много работает», — говорится в исследовании.

Говоря о важных личных качествах, которые помогают предпринимателям добиться поставленных целей, респонденты отметили: целеустремленность и ответственность (78%), умение сосредоточиться (49%), трудолюбие (47%), выносливость (27%), умение экономить (22%), наглость и честность (20%).

«За последний год предпринимателям пришлось учиться быстро принимать решения и подстраиваться под изменения на рынке. Поэтому, чтобы стать успешным в 2023 году, по мнению 78% опрошенных, нужно быстро адаптироваться под изменения, быть гибкими и стрессоустойчивыми. Еще 62% отмечают, что важно не бояться идти в новые сферы, работать с новыми поставщиками, подключать новые способы оплаты», — сказал начальник отдела продаж финтех-компании «ЮMoney» Никита Цой.

По мнению 38% опрошенных, 2023 год — это время для тех, кто не боится рисковать.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что, согласно новому проекту приказа Минэка, бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант до 1 млн рублей на создание или развитие своего предприятия. Ранее воспользоваться государственной поддержкой можно было однократно, теперь разрешат раз в три года. Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, такие меры в условиях санкций поддержат малый бизнес в России.