Биолог предупредила о риске инфарктов и инсультов из-за магнитных бурь

Магнитные поля влияют на работу множества органов и систем организма, в особенности на сердечно-сосудистую. Поэтому в дни высокой активности Солнца и излучений на Земле чаще наблюдаются инфаркты и инсульты, рассказала «Известиям» 25 мая директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

«Статистически в дни высокой активности на Солнце и излучений на Земле чаще наблюдаются гипертонические кризы и, как следствие, инфаркты и инсульты. Но пока человечество не может однозначно сказать, почему они так сильно на нас влияют», — рассказала Ведунова.

Также, по ее словам, эти факторы воздействуют на спинномозговую жидкость в желудочках головного мозга.

Биолог отметила, что наиболее подвержены этому влиянию люди, у которых адаптационные системы работают неполноценно (новорожденные и пожилые).

Накануне, 24 мая, ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции «Гелиобиология» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи» доктор физико-математических наук Тамара Бреус назвала последствия сильной магнитной бури для организма. Она отметила, что человек приспособлен к этим явлениям, но иногда они всё равно сильно сказываются на здоровье.