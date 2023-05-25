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В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16

Newsweek: ВСУ захотят ударить по Крыму после получения истребителей F-16 от НАТО
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Фото: commons.wikimedia.org
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Украина хочет получить истребители F-16 для того, чтобы попытаться вернуть Крым. Об этом 25 мая заявил Newsweek американский военный эксперт Бринн Таннехилл.

«Украина заявила, что намерена вернуть Крым, но предпочла бы сделать это бескровно. Ракета JASSM класса «воздух – поверхность», выпущенная с F-16, способна изолировать Крым. Это момент, когда F-16 нужны больше всего», — отметил он.

Таннехилл вместе с этим отметил, что перед этим необходимо завершить комплекс подготовительных мер. В их число входит обучение украинских пилотов, улучшение взлетно-посадочных полос и создание логистических цепочек.

«Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнется не раньше, чем пройдут ближайшие недели.

24 мая американский журнал Foreign Policy сообщил, что начальное обучение украинских летчиков на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Первую фазу пройдут 20 пилотов. Они пройдут наземную базовую подготовку, после которой будут готовы к более углубленному обучению на истребителях.

Также в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

Кроме того, 23 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года.

При этом многие страны не согласны участвовать в поставках. Канцлер Германии Олаф Шольц 21 мая заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он подчеркнул, что обучение боевиков украинских вооруженных формирований на истребителях — «важный сигнал» для России. Шольц отметил также, что Берлин при этом оказывает Киеву поддержку танками, боеприпасами и «всеми возможностями противовоздушной обороны».

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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