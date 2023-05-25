Реклама
Прямой эфир
Мир
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Экономика
Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах
Мир
Путин назвал очень важным взаимное признание территорий Армении и Азербайджана
Мир
Швейцарские СМИ узнали о возможной кремации Тины Тернер
Мир
В Стамбуле загорелся торговый центр
Спорт
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Здоровье
Биолог предупредила о риске инфарктов и инсультов из-за магнитных бурь
Мир
Лукашенко заявил о начале перемещения нестратегического ЯО в Белоруссию
Экономика
«Яндекс» сообщил о получении заявок от потенциальных инвесторов

В Стамбуле загорелся торговый центр

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Стамбуле начался пожар в фешенебельном торговом центре Istinye Park, передает агентство DHA.

На кадрах видно, как над зданием поднимается густой черный дым.

По информации агентства, огонь вспыхнул на наружной обшивке торгового центра. Причина возгорания пока не установлена.

К месту пожара направлено большое число пожарных.

Да, горит оно огнем: инновационный лазерный датчик мгновенно выявит пожар
Как лишние 10 секунд могут уберечь от трагедии

В декабре прошлого года в торговом центре Metrocity в Стамбуле произошел пожар. Возгорание началось на верхних этажах ТЦ, где расположены кафе и рестораны. Людей эвакуировали из здания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023