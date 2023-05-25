В Стамбуле загорелся торговый центр

В Стамбуле начался пожар в фешенебельном торговом центре Istinye Park, передает агентство DHA.

На кадрах видно, как над зданием поднимается густой черный дым.

По информации агентства, огонь вспыхнул на наружной обшивке торгового центра. Причина возгорания пока не установлена.

К месту пожара направлено большое число пожарных.

В декабре прошлого года в торговом центре Metrocity в Стамбуле произошел пожар. Возгорание началось на верхних этажах ТЦ, где расположены кафе и рестораны. Людей эвакуировали из здания.