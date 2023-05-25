Финансовый консультант дала советы по экономии на летнем отдыхе
Существует несколько способов, как можно сэкономить во время летнего отдыха. Об этом 25 мая рассказала сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова.
По ее словам, необходимо определиться с форматом отдыха. Она отметила, что нередко пакетные туры бывают дешевле самостоятельного бронирования благодаря акциям и скидкам.
«Туристические компании часто устраивают акции или выкладывают спецпредложения с внушительными скидками. Имеет смысл подписаться на их рассылку в соцсетях», — рассказала она «Газете.Ru».
Планированием отдыха стоит заниматься заранее, чтобы найти выгодные предложения на путевки и авиабилеты. Консультант напомнила, что во время отпуска можно жить не в гостинице, а в съемном жилье, что позволит сэкономить часть средств. Также вместо питания в ресторанах можно самостоятельно готовить дома.
Также стоит тщательно изучить расписания музеев и парков развлечений, чтобы воспользоваться возможными скидками. Кроме того, не стоит забывать о предложениях от финансовых организаций.
«Важно пользоваться всевозможными бонусами и кэшбеком, которые предлагает ваш банк при оплате картой. Благодаря этому вы сможете вернуть часть средств, потраченных на поездку», — заявила Волкова.
Она также указала, что можно сэкономить на мобильной связи, если за границей купить местную SIM-карту. Покупать сувениры, по ее словам, лучше в нетуристических местах или в супермаркетах.
22 мая Волкова отмечала, что при планировании отпуска один из ключевых вопросов, который необходимо решить, — выбор и аренда жилья. Чтобы найти подходящий вариант, необходимо прежде всего определиться с бюджетом. Для поиска она советовала использовать надежные ресурсы, сайты и приложения с объявлениями.