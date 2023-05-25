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Финансовый консультант дала советы по экономии на летнем отдыхе

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Фото: Global Look Press/dpa/Marius Becker
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Существует несколько способов, как можно сэкономить во время летнего отдыха. Об этом 25 мая рассказала сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова.

По ее словам, необходимо определиться с форматом отдыха. Она отметила, что нередко пакетные туры бывают дешевле самостоятельного бронирования благодаря акциям и скидкам.

«Туристические компании часто устраивают акции или выкладывают спецпредложения с внушительными скидками. Имеет смысл подписаться на их рассылку в соцсетях», — рассказала она «Газете.Ru».

Планированием отдыха стоит заниматься заранее, чтобы найти выгодные предложения на путевки и авиабилеты. Консультант напомнила, что во время отпуска можно жить не в гостинице, а в съемном жилье, что позволит сэкономить часть средств. Также вместо питания в ресторанах можно самостоятельно готовить дома.

Также стоит тщательно изучить расписания музеев и парков развлечений, чтобы воспользоваться возможными скидками. Кроме того, не стоит забывать о предложениях от финансовых организаций.

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«Важно пользоваться всевозможными бонусами и кэшбеком, которые предлагает ваш банк при оплате картой. Благодаря этому вы сможете вернуть часть средств, потраченных на поездку», — заявила Волкова.

Она также указала, что можно сэкономить на мобильной связи, если за границей купить местную SIM-карту. Покупать сувениры, по ее словам, лучше в нетуристических местах или в супермаркетах.

22 мая Волкова отмечала, что при планировании отпуска один из ключевых вопросов, который необходимо решить, — выбор и аренда жилья. Чтобы найти подходящий вариант, необходимо прежде всего определиться с бюджетом. Для поиска она советовала использовать надежные ресурсы, сайты и приложения с объявлениями.

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