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VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Компания VK представила бета-версию мобильного приложения «VK Видео». Она уже доступна в Google Play и RuStore на устройствах Android, в ближайшее время ею смогут воспользоваться и пользователи iOS. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном 25 мая.

«VK Видео» объединяет контент со всех ресурсов проекта, в том числе с социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Платформа позволяет зрителям смотреть фильмы, сериалы, шоу, стримы, трансляции блогеров и пр.

Бета-версия предлагает пользователям тематические плейлисты, витрину рекомендаций и усовершенствованный поиск по каталогу. В приложении отображается история просмотров пользователей, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки ролики. В нем также появился новый раздел «Тренды», в котором собран наиболее актуальный видеоконтент.

Ролики можно перематывать двойным нажатием на экран, ускорять и замедлять. Зрителям доступны автосубтитры и фоновый просмотр в режиме Picture-In-Picture. Ключевые моменты в видео можно найти, воспользовавшись тайм-кодами. Понравившийся контент можно сохранить в «Избранное» или тематическую папку.

Для входа и регистрации в приложении используется VK ID. Уточняется, что смотреть видеоконтент в отдельном приложении можно без авторизации или регистрации.

Полноформатный запуск приложения состоится осенью этого года.

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В марте сообщалось, что VK запускает проект «Места», в рамках которого компания снимет имиджевые видеоролики в жанре киноэссе о 70 регионах России. Проект реализует VK совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке АНО «Институт развития интернета». Проект продлится до конца 2024 года. Всего в нем примут участие более 50 инфлюенсеров.

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