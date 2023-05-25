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В Финляндии заблокировали счет хозяйки собаки из-за санкций против Ирана

YLE: в Финляндии из-за санкций против Ирана блокировали счет хозяйки собаки по кличке Ира
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Система автоматического управления одного из финляндских банков заблокировала банковский счет жительницы города Хейно из-за перевода в €600 на страховку собаке по кличке Ира. В назначении платежа значилось Iran vakuutus, что в переводе означает «страховка Иры», 25 мая сообщило издание Yle.

Банк заморозил счет гражданки Финляндии Минни Мунте, так как искусственный интеллект счел денежный перевод нарушением санкций ЕС в отношении Ирана.

Мунте — совладелица собаки. Когда Ира ощенилась, то собаку пришлось везти к ветеринару, выжили шестеро из семи щенков. После этого второй владелец собаки перевел на счет Мунте сумму, немногим больше €600, и написал, что средства предназначаются на «страховку для Иры».

«Первой реакцией было удивление. Я даже не слышал, что банк следует определенным словам при переводах по счетам. В течение недели спектр эмоций менялся от гнева до смеха», — рассказала женщина журналистам.

Из-за блокировки счета владелица средств лишилась возможности распоряжаться средствами и оплачивать счета. Недоразумение устранили через несколько дней.

По данным Финансового надзора Финляндии, юридический перевод счета обычно может продолжаться в течение нескольких дней. Ограничения по срокам для выяснения остановленного денежного потока не установлены.

Экономические санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Ирана распространяются не только на переводы между государствами и компаниями, но и на частных лиц, мониторинг в основном осуществляется автоматически, говорится в публикации.

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В отношении Ирана действуют сотни санкций со стороны США, ЕС, Великобритании, ЕС, а также ряда других стран.

Ранее, 22 мая, ЕС расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека. Все включенные в санкционный перечень физические и юридические лица связаны с иранской полицией, которая, как указано, ответственна за подавление протестов в стране.

Кроме того, в марте Белый дом продлил санкции против Ирана еще на год. По словам президента США Джо Байдена, действия и политика правительства Ирана продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Очередной пакет санкций был введен в декабре 2022 года в знак осуждения применения насилия властями Ирана против населения страны.

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