Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана

Израильские военные сбили в небе над севером страны беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале в четверг, 25 мая.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ. — Ред.) обнаружили и сбили беспилотник, летевший с ливанской территории на израильскую территорию в направлении поселка Зарит», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 мая, сообщалось по меньшей мере о трех погибших палестинцах во время рейда Армии обороны Израиля в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.

До этого, 14 мая, израильские военные в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожили всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация).

11 мая СМИ рассказали о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находились в критическом состоянии.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.