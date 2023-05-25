Патрушев назвал Китай следующей целью США после России

США видят Китай своей следующей целью после России. Об этом 25 мая заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Конечно, США заинтересованы в том, чтобы Россию ослабить, не только Россия является центром многополярного мира. Китай тоже. Если они считают, что могут справиться с Россией, то следующая их задача, которую им сложно решать параллельно, — это Китай», — сказал он по итогам международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Патрушев назвал в качестве подтверждения действия США в отношении Тайваня. Он отметил, что в этом вопросе Россия разделяет позицию КНР.

Ранее, 24 мая, Патрушев заявил, что из-за западного курса, который направлен на разрушение основ и ценностей, возросла необходимость построения единой архитектуры международной безопасности.

Также в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Россия против такого развития событий.

19 мая Патрушев рассказал, что США координировали убийство журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина. Он добавил, что Соединенные Штаты вместе с Великобританией также координировали диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Таким образом, по его словам, Вашингтон и Лондон имели намерение дестабилизировать ситуацию в РФ и вместе с тем подорвать ее суверенитет.