В Москве прошла XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV

23 мая в «Крокус Сити Холле» состоялась XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. Церемония прошла под лозунгом «Все звёзды с нами» и стала ярким музыкальным событием года.

Вот уже 12 лет премия телеканала RU.TV становится главным музыкальным событием весны. Она собирает на звездной дорожке самых любимых и востребованных исполнителей, которых телеканал RU.TV из года в год награждает драгоценными самоварами — за самые яркие музыкальные свершения.

Эксклюзивную статуэтку отливают в Туле на историческом тульском самоварном заводе. Для артистов это символ народной любви и признания профессионалов. В этом году награда имела особый смысл: впервые телеканал RU.TV изменил правила голосования и отказался от традиционных номинантов. Поклонники российского шоу-бизнеса сами выбирали претендентов на победу в каждой номинации, вписывая имена исполнителей, достойных награды, на сайте ru.tv.

Победителями XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV стали:

«Лучший старт RU.TV» — Нина Фокина;

«Лучший дуэт» — DJ Smash, Artik&Asti «СО2»;

«Лучшая группа» — Artik&Asti;

«Лучшая песня» — Anna Asti «По барам»;

«Лучший видеоклип» — «Любовь как спецэффект»;

«Лучший певец» — JONY;

«Лучшая певица» — Anna Asti;

«Артист года» — Дима Билан;

«Лучший хип-хоп проект» — HammAli&Navai;

«ФАН или ПРОФАН» — Милана Хаметова;

«Лучший кавер» — Конфуз «Выше»;

«Музыкальный блогер» — Хабиб;

«За вклад в развитие музыкального бизнеса» — Дмитрий Маликов;

«Воссоединение года» — «Чай вдвоем»;

«Коллаборация года» — группа Uma2rmaH и Сергей Корсаков;

«Лучший альбом» — Мари Краймбрери «Нас узнает весь мир. Pt2»;

«Лучшее сольное концертное шоу» — Сергей Лазарев;

«Лучшая спортивная площадка для концертных выступлений» — «ВТБ Арена Динамо»;

«Прорыв года» — Anna Asti;

«Лучший диджей» — DJ Smash;

«Взлет года by Rocket REC» — Тося Чайкина;

«Звезда танцпола» — Filatov & Karas;

«Звезда Русского радио» — Люся Чеботина;

«Лучший концертный тур» — Anna Asti;

«Лучший рок-проект» — «Земляне»;

«Кино и Музыка» («Лучший саундтрек») — Полина Гагарина «Бабочки», OST «Бывшие»;

«Звездная пара года» — Мот и Маша Мельникова;

«Мама года» — Ханна;

«Позитив по жизни» — Митя Фомин;

«Сверхновая» – Елена Елескина

«Звезда нового поколения» — Клава Кока;

«Специальная награда Алисы» — Полина Гагарина;

«За стойкость и волю» — Сергей Чуйков;

«Выбор журнала VOICE» — Сергей Лазарев.

Создатели премии телеканала RU.TV стремились передать каждым номером и всей атмосферой вечера уникальный русский код и отразить всю широту русской души — ее любовь к музыке, гостеприимность, иронию, дружелюбие, размах во всем, что человек делает.

«Для нас было очень важно, чтобы премия в этом году стала большой поддержкой и для артистов, которые даже в самые непростые моменты истории остались со своей страной, и для зрителей, — говорит генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. — Мы стремились сделать честное, искреннее шоу. Мы всегда поддерживаем русскую музыкальную индустрию, любим наших артистов. И, надеюсь, это взаимно!»

По звездной ковровой дорожке фирменного цвета телеканала — маджента — в этот вечер прошли самые яркие представители шоу-бизнеса, дизайна, кино Григорий Лепс, ЮрКисс, ВладиМир, Владимир Пресняков, Дима Билан, Николай Басков, D’Abro, Джиган, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, Dенис Клявер, Маша Вебер, Zivert, Звонкий, Виктория Дайнеко, Cosmos Girls, Ваня Дмитриенко, Pizza, ведущие утреннего шоу на «Русском радио» «Русские Перцы», Алла Довлатова, «New Самоцветы», A’Studio и многие другие.

Главной темой нарядов на звездной дорожке стал РУССКИЙ АРТ. Известный стилист и телеведущий Александр Рогов предложил гостям премии использовать в нарядах традиционные русские мотивы, переосмыслить полотна великих русских живописцев и одеться в наряды от российских дизайнеров — как именитых, так и начинающих.

Нестандартно в этом году подошли к выбору ведущих. Четыре звездных дуэта представляли лауреатов и делились со зрителями интересными фактами о российском шоу-бизнесе: Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, Dava и Милана Хаметова.

Премию телеканала RU.TV зрители также смогли увидеть в эфире телеканала RU.TV, в сообществе канала «ВКонтакте», а также в кино на больших экранах.