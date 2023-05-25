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Демонтаж затопленного моста через озеро Песчаное начали в Орске

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В парке Строителей в Орске (Оренбургская область) приступили к демонтажу старого моста через озеро Песчаное, окончательно затопленного весной 2022 года. Об этом 24 мая сообщает ИА «Урал56.Ру».

На месте старой переправы через озеро должен появиться мост на восьми канатных вантах с четырьмя двойными оттяжками. Новая конструкция обещает быть шире — 2,5 м, а длина составит 76 м.

Пролеты будущего моста уже готовы, на их изготовление ушло около двух месяцев. Конструкция будет держаться между опорами, закрепленными на берегах водоема.

Подрядчиком выступает ООО «Уралцветметремонт», согласившееся выполнить работы за 54,3 млн рублей. Завершить установку нового моста планируется в июне 2024 года.

Как уточняет 56orb.ru, старый понтонный мост несколько лет подряд уходил под воду, блокируя горожанами удобный путь в парк, а весной 2022 года его окончательно затопило. Демонтируют сооружение с помощью спецтехники.

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