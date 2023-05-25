Бывший хоккеист «Авангарда» Хацей скончался на 47-м году жизни
Хоккеист «Авангарда», «Сибири» и других российских клубов Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни. Об этом 25 мая сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен скончался в результате сердечного приступа.
Информация о месте и времени прощания с хоккеистом не приводится.
Хацей становился чемпионом России в 2004 году в составе «Авангарда». Также хоккеист был обладателем Кубка европейских чемпионов 2005 года.
Кроме того, он работал генменеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда».
В последние годы спортсмен занимал пост директора академии омского клуба.