На ВДНХ отметят Geek Day

В субботу, 27 мая, выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» приглашает всех поклонников киносаги и просто неравнодушных отметить День премьеры IV эпизода «Звездных войн» и провести День гиков на космическом уровне.

В начале XX века гиками называли выступавших на карнавалах трюкачей из разряда «человека-змеи» и «глотателя шпаг», а в середине прошлого столетия это слово стали использовать в отношении ботанов и заучек. Но все изменилось, когда 25 мая 1977 года на киноэкраны вышел IV эпизод «Звездных войн» — «Новая надежда». Фильм Джорджа Лукаса сумел собрать вокруг себя целую армию поклонников космической саги и, по сути, стал первым событием, которое объединило гиков всего мира.

С тех пор каждый год 25 мая миллионы поклонников на разных континентах отмечают два больших праздника — День гиков и День премьеры IV Эпизода. В 2006 году впервые этот праздник прошел офлайн: блогер Херман Мартинес организовал в Мадриде Geek Pride Day, в котором участвовало триста человек. Тогда же появился манифест о правах и обязанностях гиков. Согласно этому документу, они имеют право оставаться дома, не любить спорт и одеваться не по моде, а также обязаны быть верными зрителями IV Эпизода.

Сегодня в огромной армии гиков значатся Илон Маск и команда Boston Dynamics c ее роботами-собаками и ученые из «Теории большого взрыва» во главе с Шелдоном Купером. У каждого комьюнити свой способ отметить 25 мая. Поклонники книг Терри Пратчетта о Плоском мире носят веточку сирени, вспоминая о Славной Революции, описанной в «Ночной страже», любители романа «Автостопом по Галактике» празднуют День полотенца — самого важного предмета в обиходе туриста, по мнению Дугласа Адамса. А фанаты «Звездных войн» одеваются в костюмы любимых героев и желают друг другу, чтобы с ними пребывала сила.

Быть гиком — это модно, а отмечать «профессиональный праздник» — круто. С 2021 года Гик Дэй проходит и в России: на самом первом празднике на территории «Винзавода» состоялся парад транспорта на мускульной тяге и электричестве. А в 2022-м праздник с парадом инновационных транспортных средств на электротяге самых диковинных форм и видов прошел на территории «Сколково».

В этом году в Москве одной из площадок проведения Дня гиков станет ВДНХ. Здесь, в павильоне № 21, где проходит косплей-выставка «В далекой-далекой Галактике», 27 мая ждут всех, кто любит космическую сагу Джорджа Лукаса и ее персонажей. Гостей праздника с 13 до 18 часов ждут увлекательные игры: у них будет возможность сразиться в пазаак (везунчикам наверняка выпадет фартовая дабл-карта или редкое «последнее слово чемпиона») и сабакк (и, возможно, как Хан Соло, кто-то выиграет «Тысячелетний сокол»), а также в голошахматы дежарик и понаблюдать за боями звездных кораблей. Фанаты кинофраншизы и костюмные мастерские представят здесь свои стенды. Гости праздника смогут сделать эффектные фото в образе настоящего джедая со световым мечом, полюбоваться на косплееров и поразить своей эрудицией на квизах для детей и взрослых и получить ценные подарки. Кстати, для всех пришедших на праздник в костюмах любимых персонажей вход бесплатный.