Венгрия выступила против санкций ЕС в отношении китайских компаний

Венгрия выступила против введения Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении восьми китайских компаний, которые якобы продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на запреты, установленные странами Запада. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в четверг, 25 мая, после совещания в Брюсселе со своими коллегами из ЕС, занимающимися вопросами экономики и регионального развития.

Рассматривая вопрос сотрудничества с КНР и отметив важность таких отношений для Европы, глава венгерского МИДа напомнил, что сейчас идет дискуссия по поводу 11-го пакета санкций против России. Брюссель хочет включить в этот пакет восемь китайских компаний.

«Мы продолжаем просить Европейскую комиссию не включать эти восемь китайских компаний в санкционный список. <...> Это очень опасно, потому что это вызовет сильную ответную реакцию со стороны китайцев»,— сказал министр на встрече с венгерскими журналистами.

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы не нанести ущерб европейской экономике и экономическому сотрудничеству между Китаем и Европой.

Сийярто также сообщил, что Венгрия обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с предложением разработать стратегию развития экономического сотрудничества между КНР и ЕС, из которого Европа могла бы извлечь «максимальную выгоду».

8 мая газета Financial Times (FT) сообщала о намерении Брюсселя впервые с начала конфликта на Украине ввести санкции в отношении китайских компаний за якобы оказываемую российской армии поддержку. Среди этих китайских компаний — производители компьютерных чипов, микроэлектроники, которая якобы «имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет».

Отмечается, что санкционный список должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами, прежде чем он сможет быть приведен в исполнение.

Позже, 19 мая, стало известно, что министерство финансов США ввело санкции против девяти китайских компаний за связи с Россией. Организации зарегистрированы на территории материкового Китая, а также в Гонконге и Макао.

До этого, в апреле, министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.