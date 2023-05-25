Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Экономика
Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах
Мир
Путин назвал очень важным взаимное признании территорий Армении и Азербайджана
Мир
Зеленскому предрекли бунт армии после потери Артемовска
Мир
Алиев указал на предпосылки нормализации отношений Баку и Еревана
Мир
Пашинян заявил о признании Ереваном и Баку территориальной целостности сторон
Мир
В Финляндии заблокировали счет хозяйки собаки из-за санкций против Ирана
Политика
Путин предложил добавить к «четырем свободам» в ЕАЭС свободу знаний
Общество
Пугачева задолжала более 50 тыс. рублей за аренду земельного участка
Мир
Швейцарские СМИ узнали о возможной кремации Тины Тернер

Венгрия выступила против санкций ЕС в отношении китайских компаний

0
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия выступила против введения Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении восьми китайских компаний, которые якобы продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на запреты, установленные странами Запада. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в четверг, 25 мая, после совещания в Брюсселе со своими коллегами из ЕС, занимающимися вопросами экономики и регионального развития.

Рассматривая вопрос сотрудничества с КНР и отметив важность таких отношений для Европы, глава венгерского МИДа напомнил, что сейчас идет дискуссия по поводу 11-го пакета санкций против России. Брюссель хочет включить в этот пакет восемь китайских компаний.

«Мы продолжаем просить Европейскую комиссию не включать эти восемь китайских компаний в санкционный список. <...> Это очень опасно, потому что это вызовет сильную ответную реакцию со стороны китайцев»,— сказал министр на встрече с венгерскими журналистами.

По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы не нанести ущерб европейской экономике и экономическому сотрудничеству между Китаем и Европой.

Сийярто также сообщил, что Венгрия обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с предложением разработать стратегию развития экономического сотрудничества между КНР и ЕС, из которого Европа могла бы извлечь «максимальную выгоду».

Произвели пакет: какие новые меры против РФ ввел Запад
Наиболее чувствительными выглядят санкции в отношении банковского сектора, но на большинство граждан очередные ограничения вряд ли повлияют

8 мая газета Financial Times (FT) сообщала о намерении Брюсселя впервые с начала конфликта на Украине ввести санкции в отношении китайских компаний за якобы оказываемую российской армии поддержку. Среди этих китайских компаний — производители компьютерных чипов, микроэлектроники, которая якобы «имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет».

Отмечается, что санкционный список должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами, прежде чем он сможет быть приведен в исполнение.

Позже, 19 мая, стало известно, что министерство финансов США ввело санкции против девяти китайских компаний за связи с Россией. Организации зарегистрированы на территории материкового Китая, а также в Гонконге и Макао.

До этого, в апреле, министерство торговли США внесло в свой черный список 10 юридических лиц из России, 12 — из Китая, а также по одному из Турции, Армении и Сирии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023