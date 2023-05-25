В Музее Москвы стартует параллельная программа к выставке «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым». Лекции расширят контекст выставочного проекта: слушатели познакомятся с биографиями Роберта Фалька и Андрея Юмашева, чьи отношения напрямую связаны с темой выставки «Учитель и ученик», а также узнают, как растительные мотивы и образ Крыма представлены в работах художников Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной.

26 мая в 19:00 пройдет лекция «Живописец Роберт Фальк и летчик Андрей Юмашев. Крымские эпизоды». Выставка «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» показывает, как одни и те же мотивы преломлялись в искусстве двух художников — Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной. Крымская история Роберта Фалька и Андрея Юмашева продолжает тему «Учитель и ученик». Лекция познакомит с малоизвестными фактами о жизни и творчестве Роберта Фалька и его «ученика» Героя Советского Союза Андрея Юмашева. Крым, а также Центральная Азия, которую Фальк благодаря Юмашеву открыл для себя в 1938 году, оставили в их биографиях и искусстве яркий след. Какой именно — расскажет старший научный сотрудник Государственного музея Востока, заслуженный деятель искусств РФ, член Ассоциации искусствоведов Светлана Хромченко.

5 июня пройдет лекция «Стихия крымской образности: Кузьма Петров-Водкин и Мария Ломакина». Образ Крыма в начале ХХ века стал своего рода перекрестком судеб и творческих методов многих известных художников. Работы Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной удивительным образом перекликаются между собой в сюжетах и мотивах. Как именно — расскажет Виктория Данилюк, искусствовед из Российской государственной художественной галереи. Она раскроет секреты подготовки выставочного проекта «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» в Музее Москвы и объяснит, как формировался комплексный образ Крыма на примере творчества двух художников. Также лектор расскажет об аналитическом художественном методе Петрова-Водкина и его воплощении в творчестве Ломакиной.

17 марта 2023 года Российская галерея искусств при поддержке Музея Москвы и Министерства культуры РФ представила выставку «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым». В экспозиции — работы художника и педагога-новатора Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной из частных коллекций и 28 российских музеев.

Творчество Петрова-Водкина представляет собой уникальный сплав русского искусства (иконопись, фольклор, лубок) и достижений западноевропейских мастеров, начиная с Возрождения и заканчивая постимпрессионистами и символистами начала XX века. Имя Марии Ломакиной относят к числу неангажированных художников первой половины XX века, творчество которой было равноудалено как от официального соцреализма, так и от авангарда.

Экспозиция выставки «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» поделена на две части. В первой представлены портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет. Так, зрители увидят работы Марии Ломакиной, которые она создавала в Богородском, где преподавала математику, русский язык и рисунок, и в Загорске (сейчас — Сергиев Посад), куда переехала в 1930-е годы вместе с мужем. Свято-Троицкая Сергиева лавра, виды Москвы, Ленинграда — показаны все этапы становления Ломакиной как художника.

Во второй части выставки собраны крымские работы Петрова-Водкина и Ломакиной. В частности, из Русского музея приедет картина Петрова-Водкина «Землетрясение в Крыму» 1927 года. Художник, в тот момент гостивший у Максимилиана Волошина, стал свидетелем этого трагического события, но решил не эвакуироваться, а начал работать над полотном. А Вятский художественный музей отправил на выставку «Портрет Ариадны Холоповой» 1915 года. Долгое время эта картина считалась просто «портретом девочки», пока в 1966-м на выставке в Русском музее ее не увидела повзрослевшая модель. Оказалось, что родители Рии Холоповой дружили с Петровым-Водкиным. Когда ей было десять лет, художник написал ее портрет.

Творчество Марии Ломакиной будет представлено ее огромным полотном «Татарский эпос» 1922 года со сценами из жизни крымских татар. Она хорошо знала и любила их культуру. Также в экспозиции представлены зарисовки труда виноградарей, табаководов, садоводов, которые художница делала для подготовки полотна, посвященного сельскому хозяйству.

Выставку дополнят документы, фото и материалы из архивов наследников художников.