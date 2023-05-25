Полицейский похитил найденные москвичкой в парке 226 тыс. рублей

Полицейский из Москвы подменил билетами из «банка приколов» 226 тыс. рублей, которые нашла в столичном парке молодая девушка и честно принесла сдать в полицию, чтобы там нашли их владельца. Как сообщил 25 мая источник «Известий», 21-летняя законопослушная москвичка обнаружила куртку с деньгами во время прогулки в парке «Акведук».

«Вместе с сотрудником полиции она пересчитала деньги и ушла домой с надеждой, что куртка и деньги найдут своего владельца. Однако позже оказалось, что 222 купюры номиналом в тысячу рублей заменили на билеты «банка приколов», — рассказал источник.

Как оказалось, подмену совершил 35-летний капитан полиции по району Ростокино. В свой выходной день он приобрел пачку муляжей в магазине, после чего зашел на работу, заменил ими найденные в парке наличные и скрылся.

В настоящее время сотрудник дежурной части задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Как отметили в МВД РФ, если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов, а его руководителей привлекут к ответственности.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в подмосковном Видном начальника отдела полиции и его подчиненного подозревают в получении взяток за содействие незаконной предпринимательской деятельности по сдаче в аренду жилья мигрантам.

Факт преступления правоохранителям удалось выявить случайно в ходе расследования уголовного дела о пожаре. Тогда выяснилось, что в двух частных домах функционировали нелегальные гостиницы. Полицейские получали взятки от представителя собственника хостела. За это они обещали не препятствовать незаконной деятельности.