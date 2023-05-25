Порядка 50 объектов будут доступны в Калининграде для туристов

В Калининграде в этом сезоне откроют более 50 туристических объектов. Их подготовили благодаря грантам, рассказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Речь идет о новых туристических маршрутах, пляжах, кемпингах и отелях. Основная часть объектов уже готова принимать гостей региона и местных жителей, пишет ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса сервиса для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру» и сервиса планирования путешествий по России Russpass, Калининград вошел в число наиболее востребованных туристических направлений этого года.