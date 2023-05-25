Подозреваемого в поджоге дома бывшей тещи задержали в Оренбуржье

В Оренбургской области задержали 39-летнего жителя Новосергиевского района, подозреваемого в поджоге дома бывшей тещи. Об этом УМВД России по региону сообщает в четверг, 25 мая.

«Задержанный из-за личной неприязни поджег дом своей бывшей тещи и скрывался в поселке Горный Оренбургского района. В настоящее время подозреваемый задержан оперативниками и находится под арестом», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», инцидент произошел в ноябре 2022 года. С тех пор мужчина находился в федеральном розыске.

В конце апреля суд в Орле вынес приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Женщина подожгла одежду на своем знакомом.