С освобождением Артемовска (украинское название — Бахмут) российские войска опровергли утверждения Киева о «крепости сопротивления» в этом городе. Развеянный Россией миф может привести к восстанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) против президента страны Владимира Зеленского, написало 22 мая издание Advance.

«Чтобы придать своей легенде осмысленность, Зеленскому пришлось сотворить из Артемовска миф. И это ему удалось, так что даже образованные политики на Западе, как малые дети, поверили в сказки о каком-то непреодолимом сопротивлении», — говорится в материале.

В итоге, как добавляет автор статьи, Киеву придется аргументировать не только падение Артемовска, но и то, что украинские войска продолжили его яростную защиту «даже после того, когда стало очевидно, что русские рано или поздно одержат победу в этой битве».

В то же время издание отмечает, что падение Артемовска — «это то, к чему Украина не могла подготовиться, как бы сильно ни готовилась».

Ранее, 23 мая, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в интервью Responsible Statecraft также назвал решение Зеленского удерживать Артемовск ошибкой. Он указал, что вместо этого украинскому лидеру стоило последовать советам Вашингтона и вывести войска из города, чтобы сохранить своих людей и боеприпасы для использования в более важных боях в будущем. Между тем Зеленский предпочел отклонить совет и устроил «из этого весьма театральное представление».

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в свою очередь позднее заявили, что существует большая вероятность, что Вооруженные силы Украины предпримут попытку совершить атаку, чтобы отбить Артемовск у российских войск.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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