СК начал проверку по факту падения ребенка из окна в Курганской области

В Курганской области организована доследственная проверка по факту падения шестилетнего ребенка из окна квартиры на втором этаже. Об этом региональное СУ СКР сообщает в четверг, 25 мая.

Инцидент произошел вечером 24 мая в городе Щучье. По данным следственных органов, шестилетний мальчик остался в комнате один, забрался на подоконник и выпал из окна.

Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков, пишет ИА «Ура.ру».

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

21 мая из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерово выпала двухлетняя девочка. Ребенок умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.