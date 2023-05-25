Пляжные электрички пустят в Новосибирской области с 3 июня

В Новосибирской области с 3 июня до 27 августа будут курсировать пляжные электрички. Организует поездки АО «Экспресс-пригород» по заказу регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как уточняет Sib.fm, поезда, предназначенные для перевозки отдыхающих, будут работать по субботам и воскресеньям. Они отправятся со станции Новосибирск-Главный до станции Искитим.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в этом сезоне будут работать шесть официальных пляжей — пять муниципальных и один частный. Места отдыха откроют 1 июня.

В 2022 году купальный сезон открылся раньше, 23 мая. Тогда температура воды достигла 16,4 градуса в Оби и 18,4 градуса в Новосибирском водохранилище.