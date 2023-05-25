Карта спецоперации на Украине 25 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили до 270 украинских военнослужащих на донецком направлении.

Кроме того, были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка в ДНР, а потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 190 военных.

Также уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях до 110 военных ВСУ и до 65 военных и САУ «Гвоздика» ВСУ на краснолиманском направлении.

Также средства ПВО РФ сбили 28 украинских беспилотников.