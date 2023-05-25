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Бывшая жена футболиста Сафонова обвинила его в желании отнять дочь

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Анастасия Казачек, бывшая жена вратаря футбольного клуба «Краснодар» Матвея Сафонова, в четверг, 25 мая, заявила, что спортсмен якобы пытается отобрать у нее дочь.

По словам девушки, экс-супруг подал иск в суд Краснодара, чтобы двухлетняя дочь Майя проживала с ним. Помимо этого он хочет обязать бывшую жену выплачивать алименты в размере 13 тыс. рублей в месяц.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь...Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня», — написала Казачек в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Казачек и Сафонов расстались в октябре 2021 года. Девушка обвинила спортсмена в измене.

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22 апреля текущего года адвокат Сергей Жорин рассказал, какие моменты нужно взять во внимание, находясь в браке с футболистом. Спортсмены, со слов правозащитника, часто оформляют имущество на своих матерей. Они также зачастую снимают наличные и отдают их родителям, которые покупают имущество, оформляя на свое имя. Кроме того, он обратил внимание на то, что игроки футбольных клубов любят передавать содержание своих счетов в распоряжение спецорганизаций, после чего доказать суду, что они принадлежат определенному человеку, затруднительно.

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