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Эксперты объяснили снижение цен на газ в Европе

Аналитик Мейнхард: цены на газ в Европе падают из-за теплой погоды и сокращения потребления
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Фото: Global Look Press/Stefan Klein
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Цены на газ в Европе падают из-за аномально теплой погоды в европейских странах (в апреле температура воздуха на 0,3 градуса выше, чем в среднем за 1991–2020 годы) и добровольного сокращения потребления газа, объяснил «Известиям» 25 мая руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

Ранее в этот день на лондонской бирже ICE цена на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с мая 2021 года. Еще в середине марта стоимость находилась на уровне $500. В начале 2023 года голубое топливо стоило более $700.

«С января по апрель общее потребление газа снизилось на 10%, до 141 млрд куб. м, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Лето исторически знаменовало самый низкий уровень потребления газа. Рынки это знают и закладывают в цену», — сказал он.

Аналитик ожидает дальнейшее снижение стоимости газа в начале июня.

«На биржевые цены газа оказывает влияние целый ряд факторов, но, как и на любом рынке, всё определяется балансом спроса и предложения. Поступательное снижение стоимости, которое мы наблюдаем на протяжении последних месяцев, говорит о преобладании продавцов над покупателями», — добавил руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков.

Среди факторов, работающих на стороне спроса, он назвал окончание с 6 апреля отопительного сезона в этом регионе.

«В целом зима в еврозоне выдалась достаточно мягкая, а призывы властей «экономить» и высокие коммунальные платежи сказались на потреблении газа домохозяйствами. В итоге среднегодовые показатели по заполненности европейских газохранилищ в мае оказались на 20% выше, чем обычно в этом же месяце последние пять лет», — уточнил эксперт.

Также наблюдается падение темпов регионального производства на фоне возможной рецессии мировой экономики и промышленный спрос на газ в Европе остается низким, несмотря на падение цен, рассказал Мерзляков.

«Устойчивое предложение ведет к перенасыщению рынка. Так, поставки сниженного природного газа в Европу стабильно растут, и в апреле, по данным Gas Infrastructure Europe, достигли 12,78 млрд куб. м, установив новый рекорд. Если темпы будут сохраняться, тренд на снижение стоимости кубометра газа продолжится этим летом. Тем более что риск возможной конкуренции Китая как покупателя на рынке энергоресурсов не оправдался», — подчеркнул он, предположив, что летом цены на энергоресурс могут достигнуть уровня в $250 за 1 тыс. куб. м.

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3 мая сообщалось, что глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» высказал предположение, что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

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