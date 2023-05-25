Mercedes-Benz отзывает около 23,5 тыс. автомобилей по всему миру

Mercedes-Benz в качестве меры предосторожности отзывает по всему миру около 23,5 тыс. автомобилей для обновления программного обеспечения. Из-за устаревших настроек есть угроза нарушения работы системы стабилизации движения и системы, предотвращающей блокировку колес при торможении, передает телеканал «Известия». Отмечается, что отзыв касается автомобилей S-класса, произведенных в 2020–2021 годах.

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