Почти 7 млрд рублей потратит Крым на дорожный ремонт в 2023 году

В 2023 году власти Крыма выделят на ремонт дорог 6,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас Крым уже осваивает 3 млрд рублей, которые были выделены на дорожный ремонт в этом году.

Оставшаяся сумма средств пойдет на новые объекты в зависимости от планов каждого муниципального образования, отмечает ИА «Крыминформ». Аксенов поручил начинать работу по отдельным объектам с подрядчиками, которые хорошо себя зарекомендовали.

В середине мая сообщалось, что в Крыму выбрали подрядчика, который займется разработкой проекта строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. Им стала компания «Институт «Шельф».