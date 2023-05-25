Мать случайно убила двухмесячную дочь при попытке ее успокоить

В поселке Ленинский Тульской области женщина случайно задушила свою двухмесячную дочь, пытаясь успокоить ее. Об этом «Известиям» рассказал в четверг, 25 мая, источник.

По словам женщины, она на несколько секунд закрыла рот дочери, которая сильно плакала. После этого девочка успокоилась и, как показалось матери, заснула.

«Примерно через час женщина заметила, что дочь посинела, и сразу вызвала скорую», — рассказал источник.

Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть младенца. Мать ребенка задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее, 11 мая, в Москве задержали женщину по подозрению в убийстве ее четырехлетнего сына. В ходе допроса она заявила, что совершить преступление ей приказали голоса в голове.