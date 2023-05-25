Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
Армия
ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на донецком направлении
Общество
Карантин из-за кори ввели в МГИМО
Мир
На Украине лишили генсека СССР Брежнева звания почетного гражданина Киева
Политика
Песков заявил о поддержке США террористического режима Киева де-юре и де-факто
Экономика
Правительство РФ подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии
Происшествия
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке в ДНР
Спорт
Олимпийская чемпионка Ласицкене завершила международную карьеру
Политика
Глава Воронежской области Гусев заявил о планах идти на второй срок
Экономика
Производитель танковых двигателей в Челябинске превысил рекорд времен СССР
Авто
УАЗ отметит 65-летие «Буханки» выходом юбилейной версии

Мать случайно убила двухмесячную дочь при попытке ее успокоить

0
Фото: TAСС/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Ленинский Тульской области женщина случайно задушила свою двухмесячную дочь, пытаясь успокоить ее. Об этом «Известиям» рассказал в четверг, 25 мая, источник.

По словам женщины, она на несколько секунд закрыла рот дочери, которая сильно плакала. После этого девочка успокоилась и, как показалось матери, заснула.

«Примерно через час женщина заметила, что дочь посинела, и сразу вызвала скорую», — рассказал источник.

Приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть младенца. Мать ребенка задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Чужое дитя: отчим признался в расправе над пасынком спустя три года
Мать погибшего пятилетнего мальчика несколько лет покрывала любовника

Ранее, 11 мая, в Москве задержали женщину по подозрению в убийстве ее четырехлетнего сына. В ходе допроса она заявила, что совершить преступление ей приказали голоса в голове.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023