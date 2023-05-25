Обновление центрального пляжа Белгорода завершат к началу августа

Центральный пляж Белгорода планируют открыть после масштабного обновления 5 августа. Об этом мэр Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале 25 мая.

«Вчера специалисты приступили к отсыпке побережья белым песком. Это изюминка проекта. Всего здесь предстоит уложить около 1600 куб. м. Толщина слоя — 20 см», — рассказал градоначальник.

Ежедневно на объекте задействовано около 30 рабочих и 10–15 единиц техники, уточняет «Бел.Ru». Подрядчик прокладывает инженерные сети, готовит основание для спортивных и детских площадок и проводит ряд других работ.

Мэр попросил горожан отнестись с пониманием к закрытию доступа на пляж и предупредил, что купание в этом месте запрещено. Завершить благоустройство планируется к 5 августа.