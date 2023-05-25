Еще 45 млн рублей направят на ремонт малой Богданки в Белгороде

В Белгороде объявили о поиске подрядчика, который займется вторым этапом реконструкции малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого. Об этом 25 мая сообщает «Бел.Ru» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона.

Речь идет о ремонте участка от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. Начать второй этап реконструкции планируется в январе 2024 года, а завершить — к апрелю.

Подрядчик должен будет провести подготовительные работы, привести в порядок покрытие на проезжей части и тротуарах, а также установить светофоры и фонари. Кроме того, в проект включено озеленение прилегающей территории.

По данным издания, на работы предусмотрено 45 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.