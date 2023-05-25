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Посол РФ возмутился посвященным конфликту на Украине статьям в испанской газете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко выразил возмущение материалами в испанской газете El Mundo, связанными с украинским конфликтом. Глава диппредставительства РФ опубликовал на своей странице в Twitter обращение к директору издания Хоакину Мансо 25 мая.

Публикации в СМИ, в частности, касались террористической атаки в Белгородской области России, а также интервью с главой действующего на стороне Вооруженных сил (ВС) Украины формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК) и другими лицами.

«Белгородские террористы, которыми так восхищается автор вашей газеты, имеют в ружьях настоящие патроны и убивают по-настоящему», — говорится в сообщении.

Клименко попросил представить ситуацию, если бы в El Mundo вышло двухстраничное интервью с автором терактов в Hipercor в Барселоне или на вокзале Аточа в Мадриде, хвастающимся своими «подвигами».

В теракте в ТЦ Hipercor в 1987 году погиб 21 человек, 45 пострадали, а жертвами теракта на вокзале в столице Испании в 2014 году стал 191 человек, около 2 тыс. были признаны пострадавшими.

Кроме того, посол попросил опубликовать свое заявление на страницах газеты.

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Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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