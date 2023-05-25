Путин предложил добавить к «четырем свободам» в ЕАЭС свободу знаний

Президент России Владимир Путин предложил добавить пятую свободу к четырем в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе). Об этом он заявил 25 мая в Кремле в ходе заседания лидеров стран, участвующих в объединении.

По словам главы государства, речь идет о свободе знаний.

Он отметил, что «свобода знаний» в ЕАЭС может быть обеспечена на базе общих принципов образования, госуправления и здравоохранения.

«Предложил бы добавить к известным четырем свободам передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС пятую — свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления», — подчеркнул президент.

Сейчас страны — участники ЕАЭС придерживаются принципа «четырех свобод»: свободы передвижения людей, свободы движения товаров, свободы движения услуг и капиталов.

Ранее Путин отметил, что работа партнеров в блоке последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

В заседании также участвуют главы стран, входящих в объединение, — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Никол Пашинян.

Очное участие в заседании принимает и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся к участию в мероприятии по видеосвязи.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года.