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Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 мая, на форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступил с предложением учредить Евразийское рейтинговое агентство.

«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС», — сказал глава государства.

Путин отметил, что для этого необходимы принципиальные подходы, жесткие критерии и умение им следовать. Работа должна быть абсолютно объективной, иначе в ней нет смысла, подчеркнул он.

Российский лидер также предложил странам ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать техальянсы с привлечением третьих стран.

«В практическом плане предложил бы согласовать и реализовать единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, которые позволяли бы нашим странам не зависеть по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний», — дополнил он.

По словам Путина, целью таких альянсов могла бы стать организация на территории стран новых наукоемких высокотехнологичных производств.

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Ранее в этот день российский лидер также заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС. Он уточнил, что РФ высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами — членами объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Также Путин сообщил, что всё больше государств придерживаются собственного независимого развития. Глава государства указал, что возрастает и число стран, которые разделяют подходы России к построению более справедливой архитектуры международных отношений, основанных на равноправии и честном прагматичном взаимодействии.

Евразийский экономический форум проходит 24 и 25 мая в Москве. Тема форума — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В заседании участвуют главы стран, входящих в объединение, — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Никол Пашинян.

Очное участие в заседании принимает и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся к участию в мероприятии по видеосвязи.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Бишкеке в декабре 2022 года.

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