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Российские силы пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В ряде населенных пунктов в зоне спецоперации российскими силами пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 25 мая.

Вылазки пресечены у Новомлынска и Синьковки Харьковской области, Ивановки и Владимировки в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Розовки в Луганской Народной Республике (ЛНР),

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах», — подчеркнул представитель МО России.

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23 мая Конашенков заявил об уничтожении двух складов горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от населенного пункта Авдеевка в ДНР. Он дополнил, что на донецком направлении уничтожили до 375 военнослужащих ВСУ. Кроме того, ВС России поразили пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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